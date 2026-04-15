Los Pirineos pierden 3 días de heladas y ganan 4,9 días de verano cada década, según el Meteocat

Archivo - Imagen de archivo de una nevada en los Pirineos - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), vinculado al proyecto LIFE Pyrenees4Clima, ha revelado que los Pirineos pierden 3 días de heladas (por debajo de los 0 grados) y ganan 4,9 días de verano (por encima de los 25) cada década.

Esto supone que los Pirineos ahora tienen 20 días menos de helada que en 1959 y 32 días más de verano en el mismo periodo, informa el Meteocat en un comunicado este miércoles.

Aumenta la duración de las rachas cálidas (días consecutivos con una temperatura máxima extremadamente elevada) y disminuye la duración de las rachas frías (días consecutivos de temperatura mínimamente baja).

El jefe del equipo de cambio climático del Meteocat, Jordi Cunillera, afirma que actualizan y analizan cada año unos indicadores climáticos concretos y se dibuja una "clara tendencia hacia un clima pirenaico más cálido en todo su conjunto y, en la vertiente sur, más seco".

De media, la temperatura aumenta de 1,9 grados desde 1959 y hasta 2,7 grados en verano, con un incremento "constante" de las noches tropicales, y este aumento de temperatura del aire también ha implicado un aumento de la temperatura del agua de los lagos del Pirineo.

Este proyecto está coordinado por el Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), iniciativa transfronteriza de la CTP, y los datos se basan en 12 series de temperatura y 26 de precipitaciones, distribuidas por los Pirineos y que representan el clima de todo el macizo; y todas las series cubren el periodo de 1959 a 2024 y el periodo para el cálculo de las anomalías es de 1961 a 1990.