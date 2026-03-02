Pisarello (BComú) critica la presencia de empresas israelíes en el MWC y que Collboni no diga "nada"

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato de BComú a las elecciones municipales de 2027, Gerardo Pisarello, ha criticado la presencia de empresas israelíes en el Mobile World Congress (MWC) y ha lamentado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "no haya dicho absolutamente nada" sobre ello.

"Lamentamos profundamente que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no haya dicho nada en estos días en la inauguración del Mobile World Congress sobre la presencia de empresas israelíes que se benefician con las masacres que todavía hoy siguen produciéndose en Palestina", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido.

Pisarello se ha referido al acuerdo del consistorio para evitar la participación de estas empresas en el congreso, y ha asegurado que Collboni no ha dicho "ni una sola palabra contundente y clara sobre esta cuestión", y que si no lo ha hecho por convicción, lo debería haber hecho por cumplir con lo acordado por el pleno municipal.

Ha acusado a Collboni de ser un alcalde "poco valiente", y ha comparado la posición del primer edil con la de muchos representantes del mundo de la cultura y el cine en la gala de los Premios Goya del sábado en Barcelona.

"Barcelona es una ciudad comprometida con los avances tecnológicos, pero no cuando estos supuestos avances se ponen al servicio de masacres como las que se está produciendo en Palestina", ha zanjado.