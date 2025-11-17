Pisarello (Comuns) acusa al PP de seguir las "consignas de Aznar" en materia de financiación

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha acusado al PP de seguir las "consignas de Aznar" a la espera de la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas.

"No puede ser que estas obsesiones de Aznar, que alimentan fundamentalmente a Vox, sean las que rijan la posición del PP. Nosotros somos defensores de Catalunya, de una financiación singular, del principio de ordinalidad y de las inversiones que necesitamos aquí y ahora", ha reclamado en rueda de prensa.

Según Pisarello, el PP busca la caída del Gobierno de Pedro Sánchez "por la vía que sea", aunque señala que hay presidentes de comunidades autónomas, también populares, que reconocen que la mejora de la financiación es una necesidad.

En su opinión, en términos generales todas las comunidades necesitan mejorar su financiación, sobre todo para preservar la calidad de sus servicios públicos, y cree que la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la del Govern balear, Marga Prohens, la semana pasada es una "prueba de ello".

Por ello, considera perversa --textualmente-- la actitud del PP y más cuando asegura que hay comunidades que reclaman una mejora de la financiación y luego "privatizan de manera descarada la atención sanitaria, como es el caso de Andalucía, o vender a precios irrisorios el parque público de vivienda como hace Ayuso en Madrid".

En el caso de Catalunya, Pisarello defiende que necesita una financiación singular, sobre todo para reforzar sus servicios públicos, que mantenga la solidaridad y la cohesión interterritorial y respete el principio de ordinalidad.