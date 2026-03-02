Pisarello (Comuns) augura que atacar a Irán no traerá democracia ni la "libertad de las mujeres"

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha criticado que Israel y Estados Unidos hayan atacado a Irán, lo ha tachado de guerra ilegal, criminal e irresponsable, y ha augurado que "no traerá ni la democracia a Irán, ni la libertad de las mujeres iraníes, ni traerá la paz al mundo".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, en la que ha culpado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de satisfacer los intereses del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y poner en peligro la paz en la región y en todo el mundo, lo que "no tiene nada que ver con la lucha por la libertad", según él.

Sobre la posición de la Unión Europea, ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, así como a los gobiernos del Reino Unido, de Francia y de Alemania por "atizar esta invasión".

"Lamentamos que la Unión Europea y sus máximas autoridades no hayan tenido una actitud de llamamiento a la desescalada, y nosotros lo hacemos desde aquí", ha añadido.

Finalmente, ha instado a la celebración de una conferencia mundial por la paz y ha llamado a "un Oriente Medio libre de armas nucleares", y con el reconocimiento de la soberanía de Irán, y también de Palestina.