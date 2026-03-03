Pisarello llama a una "primavera municipalista" progresista en 2027 y defiende la 'filosofía Rufián'

Archivo - El diputado del grupo parlamentario Sumar, Gerardo Pisarello, interviene en el acto de presentación de su candidatura a las primarias de BComú para la alcaldía - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar, portavoz de los Comuns y candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha hecho un llamamiento a los votantes progresistas de Catalunya y el resto del Estado a propiciar una "primavera municipalista" y ha defendido la que considera la 'filosofía Rufián'.

"El espacio a la izquierda del Partido Socialista debemos entendernos. Debemos mostrarle a la gente el peligro que corre a la gente a la que nosotros representamos y a los adversarios a los que nos estamos enfrentando", ha señalado en una entrevista de este martes en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Así ha respondido al preguntársele por una posible unidad de las izquierdas de cara a las elecciones generales y municipales, que se celebrarán en 2027, donde ha recordado que cuando el PSOE tiene que pactar con Bildu, ERC, Comuns o Podemos "se ve forzado a hacer cosas que de otra manera no haría".

También ha afirmado que "siempre hay conversaciones discretas e informales" sobre este tema en el seno de los partidos, y ha defendido la necesidad de unirse en torno a 5 o 6 temas concretos para formar un programa conjunto, pese a no estar de acuerdo en algunos aspectos.

Preguntado por si cree que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau podría liderar un eventual frente amplio de izquierdas en las generales, se ha mostrado a favor: "A mí me gustaría que estuviera, porque yo creo que sería una pieza importante que contribuiría a generar ese entusiasmo para que las izquierdas se entiendan".