Pisarello prepara su candidatura a las primarias de BComú para ser alcaldable en Barcelona

Archivo - El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, está preparando su candidatura a las primarias de BComú para liderar a la formación en las elecciones municipales de 2027, proceso que se activará esta misma semana, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

El partido celebrará este viernes su último pleno del año, en el que se prevé aprobar definitivamente el reglamento para escoger candidato, y a partir de entonces los candidatos podrán hacer públicas sus intenciones de presentarse al proceso.

Las mismas fuentes explican que Pisarello "está recorriendo las asambleas" y se prevé que comunique en breves su intención de presentarse a las primarias, que se activarán oficialmente una vez se apruebe su calendario, previsiblemente en el mes de enero.

En caso de presentarse, Pisarello será la segunda persona que se postula a las primarias después que en octubre el escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, expresase su voluntad de hacerlo para "hacer que la gente viva mejor", según indicó en un programa de radio.

En su momento, BComú explicó que los candidatos a las primarias deberán presentarse en formato 'tándem', en el que mínimo una de las personas deberá ser una mujer, y que el proceso estará abierto a "cualquier activista o simpatizante" con el espacio político de los Comuns, que encarnen la lucha contra los anhelos de los barceloneses.