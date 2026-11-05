Pizarro aboga por un CITCO "europeo o internacional" para unificar procesos contra redes criminales

Un momento de las jornadas sobre delincuencia internacional - EUROPA PRESS

Cree que es necesario "ponerle puertas" a la Dark Web y al anonimato en redes BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El general jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina, ha elogiado el trabajo que lleva a cabo el Centro de Inteligencia del Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y ha abogado por la creación de un organismo similar que coopere a nivel "europeo o internacional" para unificar los procesos de lucha contra la delincuencia organizada.

Han coincidido con este planteamiento el comandante jefe de la Unidad Judicial de la Zona de la Guardia Civil en Catalunya, Patrick Montes, y el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, Juan de Dios García, que junto con Pizarro han participado en una jornada del Col·legi Notarial de Catalunya en Barcelona sobre cómo reforzar la prevención de la delincuencia internacional.

"¿Es que no está relacionada la mafia italiana con los cárteles mexicanos o con el crimen organizado en España? Estamos todos deseosos de normas que unifiquen los procedimientos", ha afirmado el general jefe del Instituto Armado.

Pizarro también ha optado por contar con más herramientas de la judicatura y otros ámbitos para "ponerle puertas" a la Dark Web y al anonimato en redes.

UNIDAD JUDICIAL

Los tres mandos policiales han coincidido en poner el foco sobre la importancia de la economía en las redes criminales, si bien el comandante Patrick Montes ha subrayado que la delincuencia económica es una realidad y una "amenaza muy compleja" que debe perseguirse.

"Hemos fracasado gastando muchos recursos en hacer muchas detenciones y aprehensiones, pero no estábamos quitando la capacidad económica de las organizaciones", ha dicho Montes, que ha asegurado que el 90% de las investigaciones tiene proyección internacional.

En este sentido, ha asegurado que la obsesión desde la Guardia Civil es "asfixiar económicamente" estas estructuras para desmantelarlas.

REDES CADA VEZ MÁS SOFISTICADAS

Sobre el modo de operar de las redes criminales, el comandante de la Policía Judicial ha asegurado que cada vez son más sofisticadas, utilizan las nuevas tecnologías, se especializan y cooperan entre ellas: "Lo que tenemos que hacer nosotros es exactamente lo mismo".

Por otro lado, ha asegurado que "todos los países europeos" son susceptibles de sufrir afectaciones por parte de la delincuencia organizada, y ha añadido que Catalunya es una región con ciertas particularidades que son llamativas para la delincuencia económica.

UDEF

En su intervención, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha detallado cómo trabajan las redes criminales para blanquear el dinero que obtienen de sus delitos y cómo lo "marean" para integrarlo en el sistema financiero y así poder disfrutar de sus beneficios.

Así, ha insistido en la "cooperación y colaboración internacional" y ha abogado por seguir creando planes estratégicos contra la delincuencia y el blanqueo de capitales.