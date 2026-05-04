El Pla Nexigen del Puerto de Barcelona, premiado por su vertiente digital y tecnológica

La jefa de Transformación Digital del Puerto de Barcelona, Ruth Pablo, recoge el premio - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Nexigen, con el que el Puerto de Barcelona está electrificando sus principales muelles, ha sido reconocido con el premio Tecnologías Limpias y Energía Inteligente en Puertos, otorgado por la revista Sociedad de la Información Digital, por su vertiente digital y tecnológica, informa la infraestructura en un comunicado este lunes.

Esta publicación, especializada en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Administración Pública, ha destacado la capacidad de Nexigen de dotar al Puerto de "una red inteligente, eficiente y resiliente".

El reconocimiento, entregado en el marco del acto 'Transformación Digital del Sector Portuario: automatización, IA y ciberseguridad' celebrado en Madrid, pone en valor que Nexigen, ya en su diseño, incorpore una importante capa de digitalización, apoyada en tecnologías como el 5G, la sensórica y las plataformas digitales.

La jefa de Transformación Digital del Puerto de Barcelona, Ruth Pablo, ha recogido el galardón: "Este reconocimiento refuerza la apuesta del Puerto de Barcelona por una transformación digital con sentido, donde la innovación tecnológica no es un fin en sí misma, sino una herramienta para afrontar los grandes retos del sector portuario", ha dicho.

Este enfoque ha sido posible gracias al despliegue en 2024 de una red privada 5G Stand Alone (SA) en el recinto portuario, un proyecto "pionero" en Europa y que ha permitido al Puerto liderar su aplicación en infraestructuras críticas, como es el caso de Nexigen, gracias a su alta capacidad y fiabilidad.