Plaja: "Si nada se tuerce, bien pronto" se podrá cerrar la negociación de los Presupuestos

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que "si nada se tuerce, bien pronto se podrían dar por finalizadas" las negociaciones con el PSC para aprobar los Presupuestos de la Generalitat 2023, y ha añadido que sería difícil justificar un giro de guión.

En rueda de prensa este martes tras la reunión semanal del Consell Executiu, ha lamentado que estas conversaciones "se están alargando más de lo deseable".

Las negociaciones entre el Govern y el PSC se retomaron este lunes después de que el Ejecutivo aceptase el jueves la propuesta del PSC sobre la B-40, que era uno de los escollos, aunque los socialistas avisaron de que aún quedaban temas por acordar.

Según Plaja, "no hay ningún escollo para que no se pueda materializar este acuerdo. No hay motivos objetivos presupuestarios de ningún tipo", y ha explicado que este martes se están haciendo más reuniones de trabajo en que se están acabando de redactar flecos.

Plaja ha dicho que se podría cerrar un acuerdo muy pronto y ha sostenido que el Ejecutivo está "en disposición de convocar un Govern extraordinario en el momento en que se de por alcanzado el acuerdo entre las partes".

JUNTS

La portavoz ha confiado en firmar también un acuerdo con Junts "teniendo en cuenta cómo están de avanzadas" las negociaciones con ellos, y ha insistido en que la voluntad del Govern es total si este partido tiene interés en estar en la aprobación de la Ley de Presupuestos, ha dicho.

Ha lamentado las dificultades que, según ella, ha habido en las últimas semanas en las negociaciones con Junts, y ha reprochado que "en algún momento la falta de voluntad ha ralentizado los trabajos".

Según ella, si el Govern alcanzase un acuerdo con los socialistas "habría tiempo, aunque fuese a posteriori, de llegar a un acuerdo con Junts", y ha insistido en que la intención del Govern en un acuerdo a cuatro.

NO HABRÁ PACTO DE LEGISLATURA CON EL PSC

También se ha referido a si un acuerdo con el PSC abriría la puerta a un pacto de legislatura con los socialistas y si eso supondría acabar con la mayoría del 52% del independentismo como advirtió Junts.

Patrícia Plaja ha respondido con un "rotundamente no", ha añadido que es un acuerdo presupuestario, y que PSC y ERC tienen proyectos antagónicos.

COMPATIBLE CON COMUNS

Plaja ha garantizado que el acuerdo que el Govern firmó con los comuns es firme y cerrado: "El Govern respetará del primer al último punto. Será compatible con todas las partes", al preguntársele si las cuentas de 2023 incluirán alguna partida para la B-40.

También ha explicado que la decisión de aceptar la propuesta de la B-40 supone al Govern asumir "una contradicción y un coste", pero ha defendido esta decisión como necesaria para desbloquear las negociaciones con los socialistas.

"Este no es el modelo de país de este Govern pero, por un beneficio colectivo de unos presupuestos, ha sido necesario tomar esta decisión", ha justificado Plaja, y ha añadido que fue una decisión consensuada entre todos los consellers.