Planas se muestra preocupado por una posible "ruptura de stock" en los fertilizantes

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este martes que le preocupa una posible "ruptura de stock" en los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y que un eventual aumento de los precios de la cesta de la compra recaiga sobre la ciudadanía y las empresas.

"Lo que suponen los fertilizantes es, a nivel mundial, prácticamente el 50% de toda la producción de alimentos. Aquí estamos hablando de un incremento de precios de uno o dos céntimos. Pero hay partes del mundo donde, por ejemplo, en el este de África o en Oriente Medio, hay 400 millones de personas en peligro de hambre", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha remarcado que la preocupación del Gobierno es que un eventual aumento de los precios de la cesta de la compra recaiga sobre la ciudadanía y las empresas y ha llamado a la "responsabilidad" del sector empresarial para que eso no ocurra.

PESTE PORCINA AFRICANA (PPA)

Preguntado por cuándo se podrá dar por acabado el brote de peste porcina africana (PPA), ha explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que son 12 meses tras el último positivo, ha resaltado "el prestigio, la seriedad y el rigor" en la aplicación de las normas en materia de sanidad y ha asegurado que la prioridad es su erradicación.

"Hemos conseguido nada más y nada menos que tener el 82% de los certificados y el 80% del volumen de las exportaciones del sector porcino aseguradas. Un país que no diera garantías yo le puedo asegurar que estaría por el 40% o menos de esa exportación", ha dicho.

ACUERDO COMERCIAL CON AUSTRALIA

Sobre el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea (UE) ha cerrado con Australia --por el que se reducirán las barreras comerciales y que se suma a los compromisos en seguridad y defensa en la relación entre Bruselas y Canberra--, Planas lo ha tachado de "estratégico" y lo ha enmarcado en otros acuerdos de la UE, como los pactados con Mercosur, India, Indonesia y México.

Preguntado por si se ve como el próximo director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha remarcado que reúne el "perfil" y que tiene ganas de intentarlo.