La plantilla de Quality Espresso reclama paralizar el ERE en la línea de producción en Barcelona

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Quality Espresso ha convocado nuevas manifestaciones para reclamar la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía en la línea de producción que opera en la Zona Franca de Barcelona, y que afectará a un número aún sin determinar de empleados.

Según informa CC.OO. de Catalunya, este miércoles, el comité de empresa ha convocado una huelga de 12 horas, desde las 6 a 18 horas, además de una manifestación a las 10.30 horas delante del edificio de Serveis Territorials de Treball en Barcelona, coincidiendo con una reunión del periodo de consultas del ERE, mientras que el viernes se ha convocado una marcha circular que saldrá y acabará en las instalaciones de la empresa.

Evoca Group, por su parte, el grupo propietario de Quality Espresso, ha explicado que la decisión de discontinuar la producción en la planta de Barcelona, dedicada a la fabricación de máquinas de café, forma parte del plan de la compañía de adaptar el negocio a las condiciones actuales del mercado.

"En los últimos años, el sector tradicional de las máquinas de café se ha visto afectado por cambios en la demanda de los consumidores, el incremento de la presión de costes y un ambiente más competitivo. Estos factores han llevado a Quality Espresso a estudiar las medidas más adecuadas para alinear su capacidad industrial con las necesidades del mercado", explica el grupo en un comunicado.

Añade que la empresa continuará operando en el mercado español, y mantendrá las instalaciones de la Zona Franca como un "hub regional" y los departamentos comercial, de postventa y logística activos.