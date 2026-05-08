La plataforma Casals en Xarxa celebra 6 años de "conexión" entre los catalanes en el exterior

Casals en xarxa - CASALS EN XARXA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma digital Casals en Xarxa ha celebrado esta semana su sexto aniversario desde su creación en 2020 tras consolidarse como "una de las principales plataformas digitales de conexión de la Catalunya exterior", informa en un comunicado la entidad.

Se trata de un proyecto impulsado por varios casales catalanes en el exterior de distintos países como Ecuador, Inglaterra, Argentina, Austria, Brasil, Estados Unidos, Hungría, México y República Dominicana, entre otros, y que sirve como "espacio estable de encuentro, reflexión y proyección de la comunidad catalana" en el mundo.

A lo largo de sus 6 años de vida, Casals en Xarxa ha emitido más de 400 episodios de sus 2 principales programas: el programa semanal Punt de Trobada y el Qui Som, que han generado un "archivo audiovisual de referencia sobre la realidad contemporánea de la diáspora catalana".

Han participado en ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la expresidenta del Parlament, Laura Borrpas, el abogado Gonzalo Boye, además de músicos, escritores, periodistas e intelectuales, y ha acogido debates sobre lengua, literatura y memoria histórica.

Por ello, explican, se han consolidado como un "espacio de referencia en el ecosistema de la Catalunya exterior" y han visibilizado la diáspora y contribuido a la circulación de ideas y construcción de un relato compartido entre los catalanes en el exterior.