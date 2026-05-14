La Plataforma per la Família ve "insensible" a la Generalitat en políticas de natalidad

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Família ha considerado este jueves que la Generalitat es "insensible" ante la baja natalidad en Catalunya y la ausencia de la cuestión en su agenda, y ha lamentado el desinterés por las políticas de familia.

En un comunicado, ante el Día de la Familia este viernes, la plataforma ha dicho que Catalunya presenta una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa "con consecuencias directas para el sistema del bienestar, el mercado laboral y la sostenibilidad demográfica".

Ha lamentado el "desinterés" del Govern por las políticas de familia, y ha dicho que la plataforma no identificó medidas dirigidas a fomentar la natalidad o de apoyo a la familia en el proyecto de Presupuestos, que finalmente no prosperó.

La Plataforma per la Família también ha criticado que se haya "borrado" el nombre de Familia en el organigrama de la Conselleria de Derechos Sociales, pasando de la Secretaría de Asuntos Sociales y Familias a Asuntos Sociales e Inclusión.

Ha asegurado que las ayudas a las familias en Catalunya son "pocas y fragmentadas, no se priorizan incentivos directos a la natalidad y no se despliega una política fiscal o económica orientada a las familias con hijos".

A nivel estatal, la plataforma ha dicho que el Gobierno "ha ido bloqueando" la Ley de Familia, y ha afirmado que la política de los gobiernos central y catalán en materia demográfica es la de basarse en la inmigración.