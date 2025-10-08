Plataforma per la Llengua impulsa un manifiesto para pedir tres horas de catalán en Bachillerato

Miembros de los sindicatos y algunos diputados tras la presentación del manifiesto en el Parlament - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha impulsado un manifiesto para pedir al Govern que aumente las horas de catalán en Bachillerato, de las dos horas semanas actuales a tres, para "hacer frente a la emergencia lingüística".

La vicepresidenta de la entidad, Mireia Plana, ha presentado el manifiesto este miércoles en el Parlament: "Es urgente tomar medidas para mejorar las competencias de catalán. La medida que reclamamos es imprescindible", informa la plataforma en un comunicado.

La entidad considera que la decisión de mantener las dos horas de catalán "se contradice con el posicionamiento del Govern, que ha manifestado públicamente la preocupación por el estado de salud del catalán y, concretamente, su voluntad de fortalecer la presencia del catalán en la escuela".

El manifiesto cuenta con el apoyo de los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO. Educació, Intersindical, UGT, COS y el SEPC, así como del colectivo de profesores de catalán Docentscat.

Plataforma per la Llengua recuerda que ya presentó alegaciones al nuevo decreto curricular de Bachillerato y señala que la asignatura de catalán tiene "la nota más baja en las PAU entre las materias obligatorias", así como que los resultados de las pruebas orales constatan que los alumnos hablan mejor el castellano.