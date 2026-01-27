Las plataformas Cubics y Carbbin ganan el Premi aGOe al Emprendimiento y la Creatividad

Momento de la entrega de premios. - AGOE

GIRONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas SaaS Cubics y Carbbin han sido galardonadas en los Premis aGOe al Emprendimiento y la Creatividad de la Associació Gironina d'Orientació Profesional (aGOe), informa el ente en un comunicado este martes.

Cubics conecta a compradores y fabricantes de productos industriales, y ha recibido un premio de 2.000 euros y apoyo técnico durante un año.

Carbbin, por su parte, automatiza evaluaciones de impacto de sostenibilidad para inversores de capital riesgo mediante inteligencia artificial (IA) y ha recibido 1.000 euros y apoyo técnico durante un año.