La plaza Rovira gana el concurso de decoración de calles de las fiestas de Gràcia (Barcelona)

Imagen de la ceremonia de entrega de premios en la plaza de la Vila de Gràcia de Barcelona. - FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Rovira i Trias se ha alzado este miércoles como la ganadora del primer premio del concurso de decoración de calles de la Festa Major del barrio de Gràcia de Barcelona con 435 puntos, informa la Fundació Festa Major de Gràcia en un comunicado.

El motivo de la decoración de la plaza en esta edición ha sido bautizado como 'Batiscaforoviruskas' y hace referencia al 20 aniversario tanto de decoraciones en la plaza como de la publicación de la canción 'Batiscafo Katiuscas' de Antònia Font.

Los galardones, que se han entregado en la plaza de la Vila de Gràcia este miércoles, también han reconocido a la calle Mozart con el segundo premio con 394 puntos, y el tercer puesto ha sido para la calle Llibertat con 377 puntos.