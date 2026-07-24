El pleno de Barcelona reelige a David Bondia como Síndic de Greuges

Gemma Tarafa (BComú); el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; Jordi Martí (Junts) y Elisenda Alamany (ERC). - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes reelegir a David Bondia como Síndic de Greuges de la capital catalana, que repetirá mandato para el período 2026-31, tras haberlo sido entre 2021 y 2026.

El nombramiento de Bondia ha contado con los votos favorables del PSC, Junts, BComú y ERC, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, y llega después de que ganara el proceso de participación ciudadana.

Bondia tomará posesión en octubre, una vez finalice su mandato actual.

En declaraciones a los medios, el Síndic ha avanzado que reclamará más recursos para "tener más incidencia" en la toma de decisiones del Ayuntamiento, y ha defendido el papel de su figura porque su razón de ser es la defensa de los derechos desde la proximidad.

JAUME COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la elección de Bondia por un "amplísimo acuerdo", lo que ha asegurado que refuerza la institución y el funcionamiento del sistema democrático del Ayuntamiento.

Ha añadido que un buen gobierno debe tener una buena sindicatura: "El buen trabajo del Síndic contribuye a mejorar el trabajo del gobierno y estoy seguro que así lo harán, ayudarán a servir mejor a nuestro conciudadanos".

El líder de Junts, Jordi Martí, ha afirmado que la experiencia acumulada del Síndic es una garantía, pero le ha reclamado que la Sindicatura haga un paso más y sea "más proactiva, que refuerce el seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones, que exija más rendición de cuentas del gobierno municipal y que haga visible cuando sus resoluciones no se ejecutan".

Por su parte, el portavoz de BComú, Marc Serra, ha reclamado al consistorio que impulse más el proceso de participación ciudadana para que llegue a más gente en la próxima edición y ha sostenido que la Sindicatura seguirá garantizando los derechos de todos, "especialmente de los que más necesitan las instituciones a su lado".

Y desde ERC, la concejal Rosa Suriñach ha defendido que Bondia tiene un proyecto "sólido" para continuar al frente de la institución, a la vez que lo entienden como una continuidad y una nueva etapa para incidir más a pie de calle.

ABSTENCIÓN Y EN CONTRA

Por su parte, la concejal del PP Sonia Devesa ha justificado la abstención de su partido al no estar de acuerdo con el proceso de elección y ha reclamado que quién ocupe el cargo disfrute de la "máxima independencia y de la apariencia de independencia".

Finalmente, el presidente de Vox, Gonzalo de Oro, ha afirmado no creer en esta figura existiendo ya la Sindicatura de Catalunya y el Defensor del Pueblo y ha criticado que el 90% del presupuesto de la institución vaya destinado a sueldos.