El pleno del Parlament empezará este martes con Dalmau al frente y el foco puesto en Rodalies

Archivo - El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebra esta semana el primer pleno del año, que empezará este martes a las 15.00 horas con interpelaciones al Govern, y que estará marcado por la sustitución del presidente Salvador Illa por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y con todos los focos puestos en las incidencias de la última semana en el servicio de Rodalies.

La Cámara celebrará la sesión de control al presidente y al Govern el miércoles a las 9.00 horas, durante la cual Dalmau responderá a las preguntas dirigidas a Illa, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por una osteomielitis púbica causada por una bacteria.

Dalmau --como presidente en funciones-- ha solicitado comparecer el miércoles ante el pleno para informar sobre la situación de Rodalies, y será la Junta de portavoces quién decida en una reunión este martes la ampliación del orden del día para incluir la comparecencia.

El conseller ha solicitado comparecer tras las "reiteradas incidencias en el sistema ferroviario de Rodalies", después que este lunes se haya reabierto con incidencias un servicio que ha estado cortado casi permanentemente desde el pasado martes por la noche tras el accidente en la R4 en Gelida (Barcelona).

El miércoles por la tarde, el foco continuará puesto en la situación de Rodalies con cuatro interpelaciones sobre el "colapso de Catalunya a consecuencia de la gestión del Govern", del PP; sobre el sistema ferroviario, de ERC; sobre el colapso de las infraestructuras de movilidad, de Junts, y la red ferroviaria, de la CUP.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA Y DERECHOS CULTURALES

Tras la sesión de control, el pleno debatirá para validar o derogar el decreto de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria que autoriza al Govern a realizar operaciones de endeudamiento y otorgamiento de avales, entre otras medidas.

El decreto también establece el incremento retributivo del personal funcionario para los años 2025 y 2026 y la actualización de las pensiones reconocidas por ley, y fija el importe del indicador de la renta de suficiencia de Catalunya, con efectos a 1 de enero, que para este año será de 9.622,18 euros anuales.

También se celebrará el debate a la totalidad del proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya, que llega al pleno con una enmienda de retorno de Vox, y que tiene como objetivo establecer un régimen jurídico en materia de derechos culturales y promover la cultura catalana como elemento cohesionador de la pluralidad social.

Entre otras cuestiones, el texto también refuerza la protección de los derechos laborales del sector y fija en un mínimo del 2% el presupuesto de la Generalitat que se debe destinar a la financiación de la cultura y de los derechos culturales.

OTRAS INICIATIVAS

Durante el pleno, el síndic major de la Sindicatura de Cuentas, Miquel Salazar, presentará el informe sobre la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2023, y también está prevista la lectura de una declaración de condena de la represión de la población por parte del régimen iraní, firmada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP.

El jueves por la mañana, el pleno hará el debate final de la proposición de ley del PSC-Unit de modificación del decreto 1/1997 en materia de función pública, que llega con una enmienda a la totalidad conjunta de ERC, Comuns y CUP y seis enmiendas al articulado --dos de cada grupo-- de Junts, PP y Vox.

El pleno se alargará hasta el jueves por la tarde, cuando se votarán las últimas de las nueve mociones previstas: dos de ERC, dos de Junts, una del PP, una de Vox, una de los Comuns, una de la CUP y una de AC.

VISITA DE FRANCINA ARMENGOL

Según explicaron fuentes parlamentarias la semana pasada, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, visitará el jueves el Parlament coincidiendo con la celebración del primera sesión de este año.

Según detallaron las mismas fuentes, el pleno se suspenderá a las 13 horas del jueves, cuando la Mesa celebrará una recepción para dar la bienvenida a Armengol.

Esta será la primera vez que Francina Armengol visite el Parlament de Catalunya como presidenta de la Cámara baja.