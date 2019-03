Poble Lliure, Som Alternativa y Pirates van a las elecciones a "bloquear" al Estado

Publicado 15/03/2019 13:02:44 CET

Bajo el paraguas Front Republicà, afirman que rechazarán "chantajes" del PSOE

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Poble Lliure, Som Alternativa y Pirates de Catalunya han presentado este viernes su candidatura Front Republicà a las elecciones generales, con la voluntad de "bloquear" la formación de un gobierno cuyo candidato a la Presidencia no acepte la autodeterminación.

Lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de Poble Lliure, Guillem Fuster; el exsecretario general de Podem Catalunya e impulsor de Som Alternativa, Albano-Dante Fachin, y la representante de Pirates, Muriel Rovira, en la que han asegurado que no aceptarán "chantajes" del PSOE.

Fachin se ha referido al chantaje que para ellos supone que el PSOE se presente como alternativa a un gobierno del PP, Cs y Vox, ya que "unos proponen un 155 permanente y otros el 155 de Borrell para curar heridas".

Fuster ha rechazado entrar en el debate sobre si se abren a aprobar unos Presupuestos, porque "eso no será solución al conflicto del país"; y Fachin ha apostillado que antes de aprobarlos un diputado debe ser nombrado presidente y que, a diferencia de las otras formaciones independentistas, no se dejarán chantajear, ha explicado.

Y Fuster ha añadido que trabajarán con "una política de bloqueo entendiendo que cualquier negociación política pasa por tener sobre la mesa el final de la represión, el reconocimiento explícito de la autodeterminación, la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados".

De hecho, ha exigido la nulidad del juicio y, en caso de que haya una sentencia contra los dirigentes impulsores del 1-O, ha rechazado el indulto y ha pedido la "amnistía" para ellos.

Los tres representantes han explicado que, como no se han presentado antes a las generales, no tienen una estimación de los votos que pueden conseguir y los que necesitan para optar a tener representación en el Congreso, pero Fachin ha afirmado que conseguir 10 ó 15 diputados "estaría bien".

LISTAS SIN "ESTRELLAS"

Los representantes de las tres formaciones han explicado que todavía no se han escogido los nombres, pero que han abierto el debate y esperan tener una lista confeccionada durante la próxima semana.

Se abren a incluir en su espacio a otras formaciones, pero, después de que ERC haya incluido en sus listas a miembros que forman parte de los comuns, han asegurado que "a diferencia de otras formaciones no habrá fichajes estrellas".

"La urgencia no ha hecho ir muy deprisa. Queremos hacerlo bien. Queremos hacer el proceso de las listas con calma y no queremos hacer fichajes estrella. Queremos a gente comprometida, que no se baje", ha dicho Rovira.

LA CUP

Fuster ha explicado que se presentan a estas elecciones porque detectaron un "espacio vacío para el votante republicano, rupturista, que defendiera el derecho a la autodeterminación, profundamente democrático" y que defendiera los derechos políticos y sociales.

Poble Lliure tomó la determinación de presentarse a las elecciones dos días después de que la CUP --formación a la que da apoyo-- decidiera no hacerlo, y, pese a que los 'cupaires' anunciaron que abrirían un mecanismo para abordar la situación y que el desplante de Poble Lliure tendría "consecuencias", Fuster ha asegurado que la CUP está informada de los pasos que están dando en todo momento.