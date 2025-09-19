Podem defiende que el derecho a migrar no se negocia "como un simple intercambio competencial"

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha defendido que el derecho a migrar "no se delega ni se negocia como un simple intercambio competencial entre gobiernos", tras las críticas de ERC a su formación por rechazar que Catalunya asuma las competencias en materia de inmigración, en alusión a la proposición de ley que PSOE y Junts presentaron en el Congreso y a la que los morados se oponen.

En declaraciones a Europa Press, Pozuelo ha asegurado que "no existen garantías de que vayan a respetarse los derechos fundamentales de las personas migrantes" con esta transferencia de competencias, y ha criticado que el debate sobre la inmigración se utilice como herramienta partidista.

"No entendemos que una formación de izquierdas pueda aceptar algo así", ha sostenido la dirigente morada en referencia a ERC, y ha alertado de que delegar competencias con la finalidad de excluir es una irresponsabilidad que abre la puerta a políticas con sesgo racista y discriminatorio, textualmente.