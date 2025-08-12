La Policía Nacional expulsa a un multirreincidente residente en Olot (Girona)

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha expulsado del territorio nacional a un ciudadano extranjero multirreincidente residente en Olot (Girona) que acumulaba numerosos antecedentes policiales y judiciales y que actuaba principalmente en Catalunya, ha informado la policía este martes en un comunicado.

Se trata de una persona con más de 20 antecedentes, en su mayoría por delitos de robo con fuerza y con violencia en la provincia de Girona y en otros puntos del territorio, al que constaba además una orden de expulsión por encontrarse en situación irregular.

La colaboración entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra permitió su detención y puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona y, a finales del mes de julio, su traslado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde donde se materializó su expulsión.