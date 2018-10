Ponsatí confía en que si hay nuevas elecciones "se mantendrá" la mayoría independentista

Publicado 12/03/2018 11:13:31 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí ha manifestado este lunes su confianza en que, si hay nuevas elecciones en Catalunya, "se mantendrá" la mayoría del bloque independentista en el Parlament.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha sostenido que, si hay que repetir elecciones, es porque no habrá otra salida y porque el Estado habrá dejado el Parlament "en una situación ingobernable".

Ha pedido no tener "nunca miedo de la soberanía popular" y ha añadido que, si finalmente el independentismo perdiera la mayoría absoluta, sería una lección que deberían aprender los partidos.

Ponsatí ha criticado que, según ella, el Parlament no está ejerciendo como un parlamento soberano porque las decisiones judiciales están condicionando la investidura y ha pedido paciencia para alcanzar un acuerdo: "Yo no me pondría nerviosa por la situación de 'impasse' en la que estamos".

Asimismo, ha reclamado a los partidos independentistas que invistan al presidente que decida la mayoría del Parlament y "no ceder a las presiones, chantajes e intervenciones externas a la soberanía popular".

La exconsellera, que el sábado anunció que deja Bélgica para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews en Reino Unido, ha rechazado que la justicia escocesa acepte una posible orden de extradición porque cree que es "una justicia independiente y no reconocen delitos imaginarios".