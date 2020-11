Ponsatí critica los "fiascos" del Govern y que nadie haya asumido responsabilidades

No le sorprende que Puigdemont no quiera ser un candidato "a la autonomía"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera Clara Ponsatí y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha criticado este jueves los "fiascos" protagonizados por el Govern durante las últimas semanas, relativas a la gestión de la pandemia del coronavirus, y que nadie asumido responsabilidades.

"Los hechos hablan por sí mismos. Los fiascos que hemos vivido durante las últimas semanas y que no haya habido ninguna asunción de responsabilidades, prefiero no comentarlo porque sería demasiado cruda", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre la decisión del expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont de no presentarse a las primarias de JxCat para ser el candidato a las elecciones, Ponsatí admite que no le ha sorprendido: "Ayer dijo que quería liderar su proyecto político pero no veía viable ser candidato a la autonomía. Me parece normal".

Tras defender que el pragmatismo es avanzar hacia la independencia, teme que las ofertas electorales de los partidos no permitirán saber si los catalanes votarán para tener "un gobierno que lo haga algo mejor que el de ahora, cosa que es claramente muy fácil, o si se puede dar un paso adelante para terminar el trabajo de 2017".

Así, ha mostrado su decepción por cómo los partidos independentistas han gestionado el proceso independentista desde entonces, y avisa de que está por ver qué ofrecerán en la campaña electoral porque "hay candidaturas que hablan explícitamente de levantar la declaración de independencia, pero no sé que papel harán, y los grupos más importantes mantienen unos niveles de ambigüedad muy grandes".

"No está claro qué mandato tendrá este Parlament", ha aseverado Ponsatí, que, aunque reivindica que el combate por la independencia está más vivo que nunca, cree que hay una crisis de proyectos políticos.

SUPLICATORIO

A la espera de que el lunes arranque el suplicatorio de Puigdemont, Ponsatí y del exconseller Toni Comín, ha explicado que desconocen que pasará, pero reconoce que no tiene "grandes esperanzas" de que les mantengan la inmunidad porque conocen las mayorías de la Comisión Jurídica y en el Parlamento Europeo.

"Estamos convencidos de que sería ilegal levantar esta inmunidad", ha apuntado la eurodiputada, que ha añadido que tampoco les preocupa mucho desde el punto de vista práctico porque luego deben comparecer por los casos de extradición abiertos contra ellos y confían, por todo lo ocurrido, en que no se concederán.

Sobre si confía en que el Gobierno avance en las vías del indulto, la amnistía o la reforma del delito de sedición del Código Penal, Ponsatí ha dejado claro que no tiene ningún motivo para ello porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "no ha dado ninguna prueba para demostrar que quieren dar pasos para solucionar la crisis política de Catalunya".

"Hay muchas cosas que podrían hacer ellos sin necesidad de alcanzar mayorías en el Congreso, aunque para hacer cosas de estas estoy convencida de que tendrían mayorías. Si hasta ahora no hemos visto, soy muy escéptica sobre los pasos que puede dar este Gobierno", ha aseverado.

"APOYOS GRATUITOS" DE ERC Y BILDU

También ha advertido de que ,si el Gobierno no avanza en estos aspectos, puede ser porque tienen "apoyos gratuitos" por parte de algunos grupos que, como ejemplo, han anunciado que permitirán la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tales como ERC y Bildu.

"No hay una lista de condiciones, que serían las naturales para iniciar una negociación política sobre el conflicto de Catalunya. No se ha hecho", ha lamentado.