Pontons y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) despliegan un plan de actividades fuera del colegio

Niños juegan en una actividad fuera del colegio - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Pontons y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) han elaborado un plan local de actividades fuera del colegio con el apoyo de la Diputación de Barcelona para ampliar y diversificar la oferta educativa más allá del ámbito educativo.

El plan incorpora criterios para garantizar el acceso universal a las actividades, promover la diversidad de la oferta inclusiva y "asegurar que los niños y jóvenes con necesidades educativas específicas encuentren respuesta en cada ámbito", informa la corporación en un comunicado este lunes.

Ha añadido que estas iniciativas "favorecen la igualdad de oportunidades educativas con la intención de que la situación socioeconómica, geográfica o familiar de niños y jóvenes no condicione su acceso a una educación de calidad más allá de las aulas".