Pop Piano Quartet reinterpretará éxitos del pop y el cine en el Festival Itinera

Archivo - Pop Piano Quartet, en una imagen de archivo
Archivo - Pop Piano Quartet, en una imagen de archivo - FESTIVAL ITINERA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 12:08
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BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pop Piano Quartet reinterpretará éxitos del pop y el cine el próximo 5 de septiembre en Torre-serona (Lleida), en el marco de la Convocatòria Talent Musical dels Micropobles 2026, impulsada por el Festival Itinera y la Fundació La Caixa, han informado este martes los organizadores en un comunicado.

A través de arreglos propios, la formación leridana transforma canciones de grandes nombres del pop y el rock y bandas sonoras de cine en música de cámara, un formato acústico que permite redescubrir melodías ampliamente reconocibles desde una nueva perspectiva.

La propuesta rompe barreras habitualmente asociadas a la música clásica, llegando a nuevos públicos y su repertorio incluye obras de artistas contemporáneos como Lady Gaga, Bruno Mars, Ed Sheeran, Sam Smith, Taylor Swift o Adele, clásicos del rock y el pop de grupos como Aerosmith, Metallica o The Police y otras músicas vinculadas al cine.

La convocatoria, que este año celebra su tercera edición, ofrece a los artistas vinculados a los micropueblos un circuito profesional de conciertos para impulsar su proyección.

"Esta capacidad para conectar lenguajes y públicos encaja especialmente con el espíritu de Itinera, que convierte espacios de proximidad en puntos de encuentro alrededor de la música en directo", destaca el comunicado.

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