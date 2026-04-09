El Port Olímpic acoge el Barcelona Electric Marine Show de náutica sostenible del 10 al 12 de abril - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona acogerá entre el 10 y el 12 de abril la tercera edición del encuentro de náutica sostenible Barcelona Electric Marine Show, que reunirá a empresas que lideran la transición energética en el sector de la náutica y profesionales del sector de la electromovilidad y energías renovables, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un comunicado.

El evento, organizado por el Port Olímpic y la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE), contará en esta edición con compañías y profesionales del sector de la electromovilidad para conectar así "tierra y mar en la transición energética".

En la zona expositiva del Moll de Mestral se podrán ver proyectos pioneros como un catamarán eléctrico, una moto de agua 100% eléctrica y un nuevo punto de recarga para embarcaciones y vehículos, entre otros proyectos como un 'scooter' subacuático o motores eléctricos para pequeñas embarcaciones.

Del ámbito de la movilidad terrestre, el evento cuenta con expositores y fabricantes que exhiben diferentes modelos de vehículo eléctrico, una estación de recarga, y nuevos modelos de motos eléctricas.

Además, las jornadas cuentan con un programa de ponencias y mesas redondas sobre náutica sostenible y transición energética para abordar cuestiones como los retos de descarbonización de la náutica; y también se entregarán los Premis de la Nàutica Sostenible de la ANBE.

El público familiar podrá visitar el Barcelona Electric Marine Show durante el sábado 11 y el domingo 12 de abril, con propuestas gratuitas para conocer las últimas novedades del sector, talleres y actividades relacionadas con el mar o un espectáculo de magia, entre otras.