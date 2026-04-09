El Port Olímpic acoge el Barcelona Electric Marine Show de náutica sostenible del 10 al 12 de abril

El Port Olímpic acoge el Barcelona Electric Marine Show de náutica sostenible del 10 al 12 de abril
El Port Olímpic acoge el Barcelona Electric Marine Show de náutica sostenible del 10 al 12 de abril - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 9 abril 2026 13:33
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BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona acogerá entre el 10 y el 12 de abril la tercera edición del encuentro de náutica sostenible Barcelona Electric Marine Show, que reunirá a empresas que lideran la transición energética en el sector de la náutica y profesionales del sector de la electromovilidad y energías renovables, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un comunicado.

El evento, organizado por el Port Olímpic y la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE), contará en esta edición con compañías y profesionales del sector de la electromovilidad para conectar así "tierra y mar en la transición energética".

En la zona expositiva del Moll de Mestral se podrán ver proyectos pioneros como un catamarán eléctrico, una moto de agua 100% eléctrica y un nuevo punto de recarga para embarcaciones y vehículos, entre otros proyectos como un 'scooter' subacuático o motores eléctricos para pequeñas embarcaciones.

Del ámbito de la movilidad terrestre, el evento cuenta con expositores y fabricantes que exhiben diferentes modelos de vehículo eléctrico, una estación de recarga, y nuevos modelos de motos eléctricas.

Además, las jornadas cuentan con un programa de ponencias y mesas redondas sobre náutica sostenible y transición energética para abordar cuestiones como los retos de descarbonización de la náutica; y también se entregarán los Premis de la Nàutica Sostenible de la ANBE.

El público familiar podrá visitar el Barcelona Electric Marine Show durante el sábado 11 y el domingo 12 de abril, con propuestas gratuitas para conocer las últimas novedades del sector, talleres y actividades relacionadas con el mar o un espectáculo de magia, entre otras.

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