El Port Olímpic de Barcelona repasa la trayectoria de Helen Levitt en una exposición hasta enero

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona acogerá hasta enero una muestra fotográfica de la artista estadounidense Helen Levitt, de KBr Fundación Mapfre, que repasa la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la fotografía urbana del siglo XX.

La exposición, de acceso gratuito y ubicada en el Moll de Mestral, forma parte del acuerdo de colaboración entre BSM, Fundación Mapfre y el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) para acercar la fotografía y las artes escénicas a la ciudadanía, explica un comunicado este martes.

Las imágenes de Helen Levitt, especialmente las que retratan a niños jugando en la calle, representan una crónica visual de la sociedad de estadounidense, donde la calle se convierte en escenario de la vida colectiva.