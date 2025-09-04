El Port de Tarragona abre nuevas convocatorias públicas para cubrir más de 10 plazas

Oficinas centrales del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha abierto nuevas convocatorias públicas para cubrir más de 10 plazas, ha informado este jueves en un comunicado.

Estos procesos de selección responden a la voluntad de "fortalecer su estructura organizativa y garantizar un servicio eficiente, seguro y transparente".

Entre las plazas convocadas este mes de septiembre destacan seis posiciones para la Policía Portuaria, que permitirán ampliar la capacidad de vigilancia y seguridad de las instalaciones.

También se añaden dos plazas de jefe de servicio de la Policía Portuaria, destinadas a liderar y coordinar los equipos en materia de seguridad.

Asimismo, se ha abierto una plaza de responsable de la Oficina de Secretaría General en el ámbito del cumplimiento normativo, orientada a impulsar la gestión administrativa.

A estas convocatorias se suman dos procesos que todavía tienen abierto el plazo de presentación de solicitudes: el de responsable de sistemas de calidad y el de responsable de infraestructuras en el ámbito ferroportuario.

En total, hay cinco procesos abiertos para cubrir once posiciones.