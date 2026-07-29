Port de Tarragona acoge el 5º Agrifood International Congress sobre el mercado agroalimentario

Agrifood International Congress - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona acogerá los días 15 y 16 de octubre en el Tinglado 1 del Moll de Costa la quinta edición del Agrifood International Congress para debatir sobre el mercado agroalimentario, informa en un comunicado este miércoles.

El evento, organizado por el Port, pondrá énfasis en el análisis de la resiliencia del sistema agroalimentario ante contextos complejos y volátiles y la respuesta que ofrece la cadena logística delante de escenarios inciertos.

Con distintas ponencias y mesas redondas, Agrifood analizará los "cambios estructurales que están redefiniendo el comercio internacional de las materias primas agroalimentarias" y reflexionará sobre la capacidad de resiliencia y adaptabilidad del sector y los elementos que condicionan su evolución.

El evento cuenta con Noatum Ports, Bunge, Euroports, Ership y Bergé como patrocinadores y con Arola, Alfaship, Riera Roura, BonÀrea, ASFAC, Qualimac, España Feed Factory y Grupo AN como colaboradores.

Las inscripciones para la quinta edición del congreso ya están abiertas.