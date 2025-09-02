El Port de Tarragona acogerá tres eventos sobre el sector logístico en septiembre

Un acto del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona acogerá tres eventos durante el mes de septiembre que analizarán el estado actual y las tendencias de futuro del sector logístico.

Una de las citas será la sexta edición del Rail Day, que este año pone el foco en la llegada del ancho europeo a Tarragona, informa este martes la infraestructura en un comunicado.

Asimismo, la Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona (Feat) y Canal Reus TV organizarán actos que pondrán el foco en "el potencial de Tarragona como hub logístico" y los retos del territorio.