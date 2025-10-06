El Port de Tarragona adjudica a Inetum la modernización de los equipos de control fronterizo

Port Tarragona adjudica a Inetum la modernización de los equipos de control fronterizo - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicado a la empresa Inetum España S.A. el suministro, instalación y mantenimiento de los nuevos equipos automatizados para el control fronterizo de entrada y salida de personas de terceros países, informa este lunes en un comunicado.

Con este equipamiento, el Port de Tarragona implementará en sus instalaciones tanto el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry Exit System / EES) como el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que se está empezando a desplegar este otoño.

El suministro, instalación y mantenimiento de los nuevos equipos autorizados se ha adjudicado por un importe de 337.960,34 euros (IVA incluido), que está cofinanciado por la Unión Europea, mediante el Instrumento para la Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).

Los nuevos dispositivos modernizarán la vigilancia y gestión de los accesos en el punto de control fronterizo de la terminal de cruceros, ofreciendo un servicio más ágil y optimizado.

Estos permitirán la sustitución del sellado manual de pasaportes en la frontera por registros automatizados biométricos, que incluirán huellas dactilares e identificación de rasgos biométricos faciales.