El Port de Tarragona amplía su oferta de Sant Jordi con actividades previas y novedades en su stand

Archivo - Vista aérea del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona amplía la programación de Sant Jordi con actividades previas, novedades editoriales y una propuesta renovada en la Rambla Nova, ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

La actividad cultural se iniciará este viernes, 17 de abril, a las 10 horas en el Teatret del Serrallo con la presentación del libro 'Vinyes Velles' de Roser Guasch, continuará el sábado con la interpretación del monólogo en prosa poética 'Salvatge Cambra', escrito por Cinta Mulet, y el domingo se presentará el poemario 'Pluja de Versos', del colectivo Brot de Poetes.

El jueves, 23 de abril, el Port tendrá un stand con una propuesta renovada en la Rambla Nova, donde la principal novedad será la creación de un espacio de lectura en voz alta y el traslado de la zona familia a pie de calle, justo al lado de la parada.

La apuesta editorial del Port para este Sant Jordi pone el foco en el patrimonio inmaterial y la memoria oral y, el lunes 20 de abril, el Teatret Serrallo acogerá la presentación de 'Serrallo, memòries salades', de Josep Ramon Tules Armela, conocido como Pitu Mosquits, que se suma a la

Esta novedad se suma a la investigación histórica ganadora del X Premi d'Investigació Port Tarragona: 'Xaveguers, palangrers i bergants. L'activitat pesquera a la costa de Tarragona (1400-1615)', del historiador Antoni Ginot i Julià.

Finalmente, las celebraciones de Sant Jordi terminarán el domingo 26 de abril en el Museu del Port con una actividad infantil.