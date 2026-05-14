Port de Tarragona anilla y hace seguimiento de polluelos de halcón peregrino nacidos en su recinto

Un polluelo de halcón - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha realizado una nueva jornada de anillamiento y seguimiento de los polluelos de halcón peregrino nacidos en el recinto portuario, informa en un comunicado este jueves.

La acción se ha realizado en el marco del proyecto de nidificación y conservación de esta especie, con la voluntad de consolidar el proyecto y avanzar en el seguimiento científico de la especie.

Es el cuarto año en el que se realiza esta acción, y en esta edición se han identificado tres polluelos nacidos este año, el mismo número que un año atrás.

El Port ha recordado que la presencia de halcones en su entorno es habitual desde hace años y que fue el punto de partida del proyecto para consolidar la presencia estable de estos animales y "fomentar la biodiversidad en un entorno industrial".

En 2023 se registraron cuatro polluelos, pero no se pudieron anillar, ya que el nido estaba situado en un punto inaccesible, por lo que se instalaron dos cajas para facilitar la nidificación segura.