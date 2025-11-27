El Port de Tarragona arranca este sábado su programación navideña con el encendido de luces

Encendido de luces del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona arrancará su programación navideña 'Nadal de Somni-La màgia de la llum' con el encendido este sábado de sus luces decorativas, que dará paso a una jornada festiva.

La celebración empezará a las 18.30 en la plaza de la iglesia del Serrallo, donde además de luces y fiesta, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones como la de los gigantes y la Coral del Serrallo, indica el puerto en un comunicado este jueves.

A continuación, podrán presenciar el espectáculo 'La llum omple de màgia el Nadal', que combinará danza, narración y elementos visuales, y la velada finalizará con el mapeo de fantasía y color de la fachada de la iglesia de Sant Pere.