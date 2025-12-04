Port de Tarragona celebra la Navidad con un espectáculo de luz y más de 60 propuestas culturales

Presentación de las actividades navideñas del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona celebrará la Navidad en el Moll de Costa con una espectáculo de luz y más de 60 propuestas culturales, informa este jueves en un comunicado.

Bajo el título 'Nadal de Somni - La màgia de la llum', la programación navideña ofrece más de 60 actividades y espectáculos gratuitos que llenarán el Moll de Costa, también conocido como la 'Rambla de la Cultura', hasta el 6 de enero de 2026.

"Desde aquí quiero invitar a toda la ciudadanía a descubrir nuestro programa de actividades navideñas y vivir de cerca los actos culturales, artísticos y deportivos que llenarán el Moll de Costa", ha manifestado elk presidente del Port, Santiago Castellà.