El Port de Tarragona celebra que el nuevo plan de Red Eléctrica asegura su crecimiento

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha valorado "muy positivamente" la nueva planificación de Red Eléctrica para el periodo 2025-2030, que contempla la mejora de la red de transporte eléctrico y una inversión de 184 millones de euros que considera que asegura el crecimiento del puerto.

Las inversiones previstas permitirán a la entidad portuaria impulsar proyectos estratégicos como la Zona de Actividades Logísticas o la electrificación de los muelles, informa en un comunicado este jueves.

Castellà ha destacado la coordinación con la Associació d'empreses químiques de Tarragona (AEQT), Pimec y otros actores institucionales y empresariales para alcanzar este hito, que "beneficiará a todo el Camp de Tarragona".

"Las inversiones anunciadas por Red Eléctrica son una excelente noticia para el territorio y una reivindicación que hace años que reclamábamos tanto el Port como el sector petroquímico", ha dicho.

Ha resaltado que la nueva planificación también tendrá un impacto directo en el desarrollo de nuevas actividades en el polo químico tarraconense vinculadas a la transición energética, como la producción del hidrógeno verde y de otras moléculas sostenibles, o la captura y almacenaje de CO2.