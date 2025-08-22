El Port de Tarragona colaborará con la próxima edición del evento solidario Sosciathlon

Reunión entre el Port de Tarragona y la Associació Solidària Sosciathlon - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona será una de las instituciones colaboradoras de la próxima edición del evento solidario Sosciathlon, que se celebrará el 5 de octubre en Vila-seca (Tarragona).

El evento incluirá pruebas no competitivas para correr o andar, nadar, montar en bicicleta o bailar zumba, según ha informado este viernes la infraestructura en un comunicado.

La recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a la lucha contra el sarcoma de Ewing y la enfermedad de Von Hippel-Lindau, dos patologías minoritarias y tumorales.