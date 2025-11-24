Port de Tarragona explica en Nueva York su estrategia de puerto-ciudad y su relación con el entorno

TARRAGONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona ha dado a conocer su estrategia de puerto-ciudad y relación con el territorio en la 20ª edición de la World Conference Cities and Ports, celebrada del 18 al 21 de noviembre en Nueva York y organizada por AIVP, informa este lunes en un comunicado.

Este año, la conferencia ha abordado la respuesta que están dando las ciudades portuarias del mundo a los retos de futuro "marcados por la innovación, la gobernanza inclusiva y la gestión ambiental".

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha participado en una mesa redonda sobre integración social y territorial, en la que ha abordado "los principales hitos" alcanzados en tres últimas décadas en el proceso de apertura del Puerto.

Asimismo, ha explicado las actuaciones que se se llevan a cabo actualmente, centradas en la protección de la biodiversidad y la colaboración con el territorio "para encontrar consensos que permitan dar respuestas a los retos de presente y futuro a los que se enfrenta el Camp de Tarragona como segunda área metropolitana de Catalunya".

Castellà ha hecho hincapié en la creación de entornos urbanos portuarios destinados a la cultura y el ocio y ha añadido que se está trabajando en una transformación de Moll de Costa para atraer a aún más público.