Port de Tarragona explica su transformación hacia "un hub logístico de referencia" - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona ha explicado su transformación hacia "un hub logístico de referencia en todo el nordeste peninsular y un enclave intermodal de primer nivel en Europa" en el marco del encuentro 'Executive Forum', celebrado en colaboración con Comsa y FCC, informa en un comunicado este lunes.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha puesto como ejemplo de infraestructuras la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), las terminales intermodales de la Boella y de Guadalajara-Marchamalo o los futuros contradique de Ponent y la ampliación del Moll de Balears.

"Hasta ahora, los puertos nos centrábamos en ganar terreno al mar para crear espacios para operar la entrada y salida de mercancías, y ahora son nodos de impulso económico territorial", ha destacado.

El evento ha contado con la participación de una treintena de empresarios de sectores como el logístico, transporte, obras públicas e infraestructuras, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comunicativo.

La jornada también ha servido para reivindicar más alianzas público-privadas, así como en la necesidad de avanzar en la creación del Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona para "ganar fortaleza de país y promover la generación de nuevas cadenas de valor".