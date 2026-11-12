El Port de Tarragona gana el ESPO Award 2026 a la integración social de espacios portuarios

Vista aérea del Parc del Port del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha recibido el premio ESPO Award 2026 a la integración social de espacios portuarios, otorgado por la European Sea Ports Organisation (ESPO), informa en un comunicado este jueves.

El premio reconoce la creación del nuevo parque como el proyecto más destacado a nivel europeo a la hora de integrar espacios portuarios con las ciudades que los acogen.

El jurado ha destacado que proyectos como el Parc del Port respondiendo a "una nueva realidad de los puertos", que deben dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía sin olvidar su función como infraestructuras esenciales.

El Port ha explicado que el parque se fundamenta en las bases de un urbanismo sostenible, que promueve la creación de entornos verdes resilientes e intergeneracionales.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicado que el parque es "un espacio profundamente ciudadano, pensado para que las personas de todas las edades puedan disfrutar de la salud, el deporte y las relaciones intergeneracionales a tocar del Mediterráneo.