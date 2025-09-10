Port de Tarragona inaugurará el sábado una exposición de "reflexión social" con elementos marinos

TARRAGONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tinglado 1 del Moll de la Costa de Port de Tarragona inaugurará este sábado a las 19 la exposición 'El peix no cau del cel', de la artista de Cambrils Nuri Mariné, que con su propuesta pictórica invita a la "reflexión social y política" mediante el uso de elementos marinos como los peces, informa en un comunicado este miércoles.

En esta exposición, que se podrá ver hasta el 7 de diciembre, Mariné incluye las referencias marinas para hacer un llamamiento al activismo político con obras que pretenden promover el diálogo y la toma de conciencia.

Según la comisaria de la muestra, Cinta Mata, la artista pone como ejemplo el "bombardeo de peces suicidas" que, a pesar de anunciar la barbarie en un final apocalíptico, no son más que un retorno a los orígenes, según ella.

Además, los cuadros muestran una artista creadora de colores y formas con una carga de "positivismo", además de plasmar obras colectivas y formatos participativos.

"Esta faceta de Nuri es la de una artista-artesana capaz de arriesgar su supervivencia para no renunciar a la esencia de su trabajo y lo hace defendiendo aquello que quiere, el oficio de pintar", afirma la comisaria.