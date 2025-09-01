El Port de Tarragona inicia una descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro

El barco MV TOMINI K11, procedente de Brasil y atracado en el Moll de Catalunya del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciado este lunes una descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro, lo que supone un "récord histórico" de descarga en sus aguas interiores, informa en un comunicado.

El mineral ha llegado en el barco MV TOMINI K11, procedente de Brasil y atracado en el Moll de Catalunya, y la operativa, bajo gestión de Euroports, durará cerca de 7 días.

La llegada de este barco de grandes dimensiones, con 300 metros de eslora y 50 de manga, ha sido posible gracias a las nuevas defensas del Moll de Catalunya, instaladas este verano con una inversión de casi 2 millones de euros.

Esta es una "apuesta estratégica" del Port para sustituir la llegada de carbón en muelles tarragonenses por este otro tipo de tráfico, y el mineral de hierro se ha convertido en la alternativa en el Moll, gracias a una demanda creciente en la industria y su menor impacto ambiental.

Según el Port, un barco tipo 'capesize' de estas dimensiones consume un porcentaje de combustibles no mucho mayor al de un barco de medida media, pero puede transportar muchas más toneladas de material, por lo que esto genera un ahorro importante de energía y "reduce las emisiones por tonelada transportada".