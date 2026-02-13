Port de Tarragona inicia licitaciones del sistema OPS para descarbonizar su actividad de cruceros

Un crucero en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha impulsado las primeras licitaciones vinculadas al proyecto de instalación del sistema OPS (Onshore Power Supply) para electrificar el Moll de Balears y descarbonizar la actividad crucerística, informa en un comunicado este viernes.

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha abierto las licitaciones para la construcción de dos estaciones transformadoras, que proporcionarán el suministro eléctrico necesario para que el sistema OPS facilite energía a los barcos que atraquen en el muelle.

La construcción e instalación de estas infraestructuras supondrá una inversión superior a los 900.000 euros (IVA excluido), y estará cofinanciada por el mecanismo Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T).

La actuación supone una inversión de 22 millones de euros, de los que cerca de 6,6 millones (el 30%) serán financiados por la Unión Europea, mientras que el 70% restante irá a cargo de la APT, mediante recursos propios y la financiación del ICO.

La primera licitación hace referencia a la construcción e instalación del nuevo centro de transformación eléctrica de media tensión de 1.000 KVa (kilovoltampers), presupuestada en 725.000 euros (IVA excluido) y con un plazo para presentar ofertas hasta el 10 de marzo y un plazo de ejecución de las obras de 5 meses.

La segunda licitación hace referencia al centro de distribución y protección específico situado en el Moll de Balears, presupuestada en 175.000 euros (IVA excluido) y con un plazo para presentar ofertas hasta el 10 de marzo y un plazp de ejecución de 3 meses.