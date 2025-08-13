Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

Lugar donde se ubicará la planta fotovoltaica - PORT DE TARRAGONA

La instalación sumarà 600 kW de potencia de energía verde autogenerada por la APT

TARRAGONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona invertirá cerca de un millón de euros en la instalación de la planta de generación de energía solar fotovoltaica "más grande que ha impulsado hasta el momento" la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), informa este miércoles en un comunicado.

Esta nueva instalación se ubicará en el muelle de Castella, concretamente en las cubiertas de las naves A, B y C, y permitirá sumar 600 kW de potencia nominal de origen verde y autogenerado por el APT.

Esta actuación, que se licitará próximamente, ha recibido financiación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Con la nueva planta fotovoltaica, Port de Tarragona hace "un importante avance en materia de descarbonización y autonomía energética y contribuye al cumplimiento del Pacto Verde Europeo".

Las naves A, B y C del muelle de Castella se encuentran ubicadas entre el vial norte del muelle, junto al río Francolí, y el Centro de Acreditaciones.

Actualmente, acogen los talleres y almacenes de la Autoridad Portuaria y del Centro de Estudios Marítimos y de Actividades del Puerto de Tarragona (Cemapt).

Estas naves disponen de la mayor superficie de cubierta del conjunto de edificios de titularidad de la APT, por lo que se convertirán "en la mayor planta fotovoltaica promovida por la Autoritat Portuària".

La nueva instalación fotovoltaica ocupará una superficie total de 4.500 m2 y, en cada una de las tres naves, se colocarán dos inversores de 100kW y un contador, por lo que cada edificación generará una potencia nominal de 200kW.

AUTOCONSUMO

La planta funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes y la energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica derivada de la actividad diaria del puerto, ayudando a reducir la dependencia de fuentes convencionales.

El proyecto, que está presupuestado por un importe total de 989.968,48 euros (IVA incluido), incluye la colocación de placas solares, estructuras metálicas de soporte, inversores, conexión a la red interna de baja tensión y sistemas de monitorización y protección, siguiendo las normativas vigentes de seguridad y eficiencia energética.