El Port de Tarragona presenta su estrategia de ser hub de eólica marina a empresas

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el gerente territorial Catalunya Sud de Eurecat, Ignasi Papell. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, se ha reunido con empresas y centros de investigación interesados en su estrategia para convertirse en un hub de eólica marina, informa el enclave en un comunicado este viernes.

Las reuniones han servido para presentar la apuesta de la infraestructura y explorar vías de colaboración con los centros de investigación y empresas pioneras en este sector.

El objetivo es "sumar esfuerzos e intereses" para consolidar el posicionamiento de Tarragona como enclave estratégico para el desarrollo de este sector.

La estrategia del Port se basa en unas infraestructuras "de primer nivel", el conocimiento del tejido productivo y un calendario alineado con los objetivos europeos.

En la misma línea, el Port de Tarragona ha organizado el próximo 10 de octubre el Fòrum Catflowe, una jornada técnica que reunirá empresas e instituciones para analizar las capacidades de Catalunya para liderar esta actividad.