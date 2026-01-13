El Port de Tarragona prevé participar en 24 ferias comerciales y eventos logísticos en 2026

Estand del Port de Tarragona en una feria comercial. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona prevé participar en 24 ferias comerciales y eventos logísticos y sectoriales en 2026 con el fin de reafirmar el su rol como puerto de referencia para los sectores agroalimentario y químico en el Mediterráneo Occidental, informa en un comunicado este martes.

La infraestructura ha explicado que usará estas citas para poner "el acento en los proyectos estratégicos" y las novedades como la terminal de Guadalajara-Marchamalo, el muelle de Andalusia, la Zona de Activitats Logístiques (ZAL) o la llegada del Corredor Mediterráneo.

En concreto, representantes de la Autoritat Portuària participarán en seis citas del sector petroquímico y de los nuevos combustibles, como la European Petrochemical Association (EPCA), el World Hydrogen 2026 Summit & Exhibition o el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde.

También estarán presentes en seis ferias del sector agroalimentario, como el European Commodities Exchange, el XXIII Encuentro Nacional de Operadores de Cereales (ENOC) o la Bolsa Interpirenaica de Cereales.

El Port también destaca la apuesta por los eventos para ser un hub del sector de la eólica marina, y su presencia en eventos de carga general y multimodalidad.