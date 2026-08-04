El Port de Tarragona, primera escala del crucero 'Viking Yi Dun' en el Mediterráneo

El crucero 'Viking Yi Dun' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha recibido la primera escala del crucero 'Viking Yi Dun' en el Mediterráneo, informa en un comunicado este martes.

El buque ha estado dos días, este lunes y martes, en el enclave, y es el primer barco que la compañía destina a itinerarios por el Mediterráneo "pensados íntegramente para el mercado chino".

Esta escala "reafirma la apuesta" de Viking Ocean Cruises por el Port de Tarragona, y durante esta temporada sumará 17 escalas y 34.800 pasajeros.

El presidente del Port, Santiago Castellà, ha explicado que esta escala "supone un hito que trasciende la llegada de un nuevo crucero", ya que refuerza el posicionamiento internacional de Tarragona.

El enclave ha explicado que, de las 81 escalas previstas durante esta temporada, 45 serán de cruceros de alta gama, un crecimiento que se da "principalmente por la apuesta de Viking Ocean Cruises" por Tarragona.