El Port de Tarragona recibe a una misión comercial de Latinoamérica para "explorar alianzas"

Imagen de la visita de la misión comercial al Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha recibido este viernes a la misión comercial PortLeaders 2026, compuesta por una treintena de representantes de puertos y operadores logísticos de 8 países latinoamericanos, para "explorar alianzas y oportunidades de negocio" conjuntas, informa la infraestructura en un comunicado.

El presidente del puerto, Santiago Castellà, se ha reunido con el grupo durante la visita y ha presentado las principales líneas de acción del Port de Tarragona.

Castellà ha destacado especialmente el rol de "socio logístico principal" de la infraestructura en el sector petroquímico y agroalimentario, así como la alta especialización de las terminales o las inversiones privadas aprobadas.

La visita, que se enmarca en una acción comercial que también incluye visitas a la sede de Puertos del Estados en Madrid y los puertos de Barcelona y Valencia, también ha servido para que el Port de Tarragona presente las diferentes transformaciones impulsadas para "atraer nuevos tráficos de alto valor añadido", como es la futura llegada del ancho europeo.

Castellà se ha referido así al posicionamiento "altamente competitivo" del Port de Tarragona, y ha reivindicado la posición clave de la infraestructura en la gestión del flujo de mercancías, tanto de importación y exportación, en los corredores del centro peninsular, el Mediterráneo y el continente europeo.