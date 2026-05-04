Port de Tarragona registra un aumento del tráfico marítimo del 3,9% en el primer trimestre

Un barco operando en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 4 (EUROPA PRESS)

El Port de Tarragona ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un tráfico marítimo acumulado entre enero y marzo de 7.355.054 toneladas, lo que representa un incremento del 3,9% respecto en el mismo período del año anterior, informa en un comunicado este lunes.

"Este buen comportamiento trimestral se ha visto reflejado en enero y febrero especialmente activos, con incrementos del 5,8% y el 3,5% respectivamente", asegura la infraestructura que atribuye este crecimiento de inicio de año en el dinamismo de los líquidos a granel y los graneles sólidos.

Los líquidos a granel, "pilar principal del Port", han alcanzado un acumulado de 4.606.142 toneladas con un aumento del 3,3% y dentro de este grupo, destaca el gran impulso de los productos químicos, que con 961.851 toneladas han crecido un 16,7% en el trimestre.

Los graneles sólidos han experimentado un incremento del 9,6% en el acumulado, sumando un total de 2.330.141 toneladas; destaca el comportamiento de los productos energéticos, con un crecimiento del 71,2%, y del mineral de hierro, que se ha disparado un 78,8% hasta las 416.396 toneladas.

El mes de marzo cerró con un tráfico de 2.318.217 toneladas, un incremento del 2,4% respecto en marzo de 2025, siendo los líquidos a granel "el motor durante el tercer mes del año", con 1.542.505 toneladas movidas, un 12% más que en marzo de 2025.

Dentro de esta categoría, subrayan el comportamiento de los químicos, biocombustibles y otros productos, que han crecido un 19,4%, hasta las 270.166 toneladas: el petróleo crudo registró 650.519 toneladas (+11,3%) y los demás productos petrolíferos, 621.820 toneladas (+9,7%).

DESCENSO DE CEREALES, PIENSOS Y HARINAS

Los granales sólidos retrocedieron un 14,2% durante el mes de marzo, hasta las 600.755 toneladas: el descenso de los cereales, piensos y harinas es el principal factor explicativo, aunque los productos energéticos han experimentado "una notable recuperación", con 63.322 toneladas y uno crecimiento del 60,7%, mitigando este bajón.

La carga general registró 174.957 toneladas durante este último mes, un 6,5% menos que en marzo de 2025; la mercancía en contenedores ha disminuido un 7,2%, mientras que la transportada por otros medios fue un 6,4% inferior.