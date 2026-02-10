El Port de Tarragona reivindica 2026 como el año en que se abrirá un "nuevo escenario" en logística

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha reivindicado este martes que 2026 será el año en el que se abrirá un "nuevo escenario" en materia logística con proyectos como la llegada del ancho europeo y la conexión con el Corredor Mediterráneo.

Lo ha hecho durante su intervención en un almuerzo-coloquio de The Propeller Club Barcelona, en el que ha definido el enclave como un "'hub' logístico de referencia en el noreste peninsular y un actor clave en la concepción metropolitana del Camp de Tarragona".

Castellà ha asegurado que "2026 es el año de Port Tarragona", por la materialización de proyectos como la inauguración de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, la licitación de la terminal de contenedores y carga general del Moll d'Andalusia y el impulso a la Terminal Intermodal de la Boella.

Ha añadido que la llegada del ancho europeo y la conexión con el Corredor Mediterráneo abrirán un "nuevo escenario" que cambiará las lógicas logísticas actuales.

También ha enfatizado que la ubicación estratégica del puerto --en la intersección de los corredores Mediterráneo, del Ebro y del Henares-- lo convierte en un polo "altamente atractivo" para el sector logístico que busca eficiencia.

DINAMISMO METROPOLITANO

Castellà ha defendido que "Tarragona es la segunda área metropolitana de Catalunya" y que aportará mayores oportunidades de crecimiento a la economía catalana, en sus palabras.

"Ya no nos explicamos únicamente por las infraestructuras que hacemos, sino especialmente por la creación de cadenas de valor que generen dinamismo económico y desarrollo social", ha argumentado.

Asimismo, ha abogado por potenciar el eje logístico formado por Tarragona, Lleida y las Terres de l'Ebre para complementar a Barcelona ante su actual "escasez de suelo industrial".